Зібрана в Україні машина для розмінування MV-4 пройшла сертифікацію

Машина розмінування DOK-ING MV-4, розробкою якої займається українське підприємство А3tech пройшла сертифікацію. Це дозволить компанії-виробнику перейти до промислового виготовлення машин для потреб ринку: як урядових структур, так і операторів гуманітарного розмінування. Про це пише УНН з посиланням на заяву Мінекономіки України.

Деталі

Підприємство А3tech, яке здійснює збирання і локалізацію хорватських машин DOK-ING, з початку року збільшило свій штат на 12%. Компанія залучила до виробництва ще один завод, який виготовляє частину комплектуючих.

У планах залучити до виробництва ще одне підприємство, оскільки А3tech найближчим часом планує випробувати на полігоні важку машину для розмінування MV-10 і після отримання сертифіката перейти до серійного виробництва. На машини такого типу вже є замовники.

Збирання та локалізація виробництва в Україні машин для розмінування прискорюють ремонт чи заміну деталей у разі підриву в полях. Крім того, це спрощує доступ до техніки операторам гуманітарного розмінування, яких у нас уже майже 40 і ще більше проходять сертифікацію - пояснив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

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Доповнення

Пані міністр економіки Юлія Свириденко пояснила, що збільшення виробництва машин для розмінування чи комплектуючих для них в Україні – це нові робочі місця, додаткові надходження для бюджету та нові партнерства. Виробники не лише наймають нових працівників, але й кооперуються з іншими заводами, які працюють в різних регіонах України.

Уряд та Міністерство економіки послідовно працюють над тим, щоб все більше машин, зібраних та частково локалізованих в Україні, працювали в полях. Щоб Україна розвивала власне виробництво техніки для розмінування. Паралельно працюємо із партнерами, які підтримують гуманітарне розмінування, щоб вони закуповували техніку, зроблену в Україні - розповіла Свириденко.

На полігоні випробували машину розмінування, яку зібрали в Україні

Довідково

MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Її використовують для механічної підготовки ґрунту та розмінування, механічного огляду території та її очищення, вилучення предметів. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2.

Нагадаємо

Японія планує збільшити свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні та сприяти виходу японських компаній, зокрема Nikken Corporation, що спеціалізується на виробництві машин для розмінування, на український ринок з метою інвестування в економічний розвиток України.