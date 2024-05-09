Собранная в Украине машина для разминирования MV-4 прошла сертификацию

Машина разминирования DOK-ING MV-4, разработкой которой занимается украинское предприятие А3tech прошла сертификацию. Это позволит компании-производителю перейти к промышленному изготовлению машин для нужд рынка: как правительственных структур, так и операторов гуманитарного разминирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минэкономики Украины.

Детали

Предприятие А3tech, которое осуществляет сборку и локализацию хорватских машин DOK-ING, с начала года увеличило свой штат на 12%. Компания привлекла к производству еще один завод, который изготавливает часть комплектующих.

В планах привлечь к производству еще одно предприятие, поскольку А3tech в ближайшее время планирует испытать на полигоне тяжелую машину для разминирования MV-10 и после получения сертификата перейти к серийному производству. На машины такого типа уже есть заказчики.

Сборка и локализация производства в Украине машин для разминирования ускоряют ремонт или замену деталей в случае подрыва в полях. Кроме того, это упрощает доступ к технике операторам гуманитарного разминирования, которых у нас уже почти 40 и еще больше проходят сертификацию - пояснил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

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Дополнение

Госпожа министр экономики Юлия Свириденко объяснила, что увеличение производства машин для разминирования или комплектующих для них в Украине - это новые рабочие места, дополнительные поступления для бюджета и новые партнерства. Производители не только нанимают новых работников, но и кооперируются с другими заводами, которые работают в разных регионах Украины.

Правительство и Министерство экономики последовательно работают над тем, чтобы все больше машин, собранных и частично локализованных в Украине, работали в полях. Чтобы Украина развивала собственное производство техники для разминирования. Параллельно работаем с партнерами, которые поддерживают гуманитарное разминирование, чтобы они закупали технику, сделанную в Украине - рассказала Свириденко.

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Справочно

MV-4 - легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Ее используют для механической подготовки почвы и разминирования, механического осмотра территории и ее очистки, изъятия предметов. За час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2.

Напомним

Япония планирует увеличить свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине и способствовать выходу японских компаний, в частности Nikken Corporation, специализирующейся на производстве машин для разминирования, на украинский рынок с целью инвестирования в экономическое развитие Украины.