Минная опасность: от взрывоопасных предметов в Украине погибло 297 человек, из них 15 детей

От взрывоопасных предметов уже погибло 297 человек, из которых 15 – дети, ранены 673 человека, в том числе 80 детей. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Саперы ГСЧС уже уничтожили почти полмиллиона взрывоопасных предметов. Однако обследование требует еще 26% территории Украины. Поэтому призываем быть всех внимательным и осторожными, обязательно сообщать об опасных находках на номер 101 и ни в коем случае не пытаться самостоятельно перемещать или обезвреживать боеприпасы - заявил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности летом, чтобы не увеличивать статистику гибели и травм.

Собранная в Украине машина для разминирования MV-4 прошла сертификацию

Напомним

Министерство обороны Украины рассматривает возможность применения мобильных комплексов по утилизации боеприпасов для разминирования освобожденных территорий.