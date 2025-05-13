Мінлива хмарність та невеликі дощі: якою буде погода в Україні у вівторок

У вівторок, 13 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

За даними синоптиків, вдень майже по всій території країни йтимуть невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни ... 13-18°. На високогір'ї Карпат ... вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла