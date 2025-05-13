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ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17
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Мінлива хмарність та невеликі дощі: якою буде погода в Україні у вівторок

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

За даними Укргідрометцентру, вдень майже по всій території країни йтимуть невеликі дощі, температура повітря становитиме 10-15° тепла, на півдні та сході – 13-18°.

Мінлива хмарність та невеликі дощі: якою буде погода в Україні у вівторок

У вівторок, 13 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, вдень майже по всій території країни йтимуть невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни ... 13-18°. На високогір'ї Карпат ... вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 13-15°.

Всесвітній день техніки для майбутнього, День стрибка жаби: що ще відзначають 13 травня 13.05.25, 06:20 • 1242 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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