Переменная облачность и небольшие дожди: какой будет погода в Украине во вторник
Киев • УНН
По данным Укргидрометцентра, днем почти по всей территории страны будут идти небольшие дожди, температура воздуха составит 10-15° тепла, на юге и востоке – 13-18°.
Во вторник, 13 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, днем почти по всей территории страны пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ... 13-18°. На высокогорье Карпат ... днем небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем 5-10° тепла
В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 13-15°.
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