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Переменная облачность и небольшие дожди: какой будет погода в Украине во вторник

Киев • УНН

 • 280 просмотра

По данным Укргидрометцентра, днем почти по всей территории страны будут идти небольшие дожди, температура воздуха составит 10-15° тепла, на юге и востоке – 13-18°.

Переменная облачность и небольшие дожди: какой будет погода в Украине во вторник

Во вторник, 13 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, днем почти по всей территории страны пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ... 13-18°. На высокогорье Карпат ... днем небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем 5-10° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 13-15°.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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