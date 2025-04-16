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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Мінлива хмарність і невеликі дощі: які регіони України потішить погода 16 квітня

Київ • УНН

 • 3438 перегляди

16 квітня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях прогнозуються невеликі дощі, температура вдень 16-21°.

Мінлива хмарність і невеликі дощі: які регіони України потішить погода 16 квітня

У середу, 16 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 16 квітня із південного заходу Європи на територію України продовжить надходити тепле повітря, тож майже скрізь нічних заморозків вже не очікується. Погоду з невеликими дощамиу західних, більшості північних та центральних областей зумовить атмосферний фронт, решти території - поле підвищеного тиску.

Мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 13-18°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в середу очікується мінлива хмарність, ймовірний дощ. Температура повітря вдень становитиме 14-16° тепла.

День обізнаності про стрес та День голосу: що ще відзначають 16 квітня16.04.25, 06:30 • 2558 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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