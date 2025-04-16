Мінлива хмарність і невеликі дощі: які регіони України потішить погода 16 квітня

У середу, 16 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Зазначається, що 16 квітня із південного заходу Європи на територію України продовжить надходити тепле повітря, тож майже скрізь нічних заморозків вже не очікується. Погоду з невеликими дощамиу західних, більшості північних та центральних областей зумовить атмосферний фронт, решти території - поле підвищеного тиску.

Мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 13-18°