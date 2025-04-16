Мінлива хмарність і невеликі дощі: які регіони України потішить погода 16 квітня
Київ • УНН
16 квітня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях прогнозуються невеликі дощі, температура вдень 16-21°.
У середу, 16 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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Зазначається, що 16 квітня із південного заходу Європи на територію України продовжить надходити тепле повітря, тож майже скрізь нічних заморозків вже не очікується. Погоду з невеликими дощамиу західних, більшості північних та центральних областей зумовить атмосферний фронт, решти території - поле підвищеного тиску.
Мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 13-18°
У Києві та області в середу очікується мінлива хмарність, ймовірний дощ. Температура повітря вдень становитиме 14-16° тепла.
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