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Переменная облачность и небольшие дожди: какие регионы Украины порадует погода 16 апреля

Киев • УНН

 • 2482 просмотра

16 апреля в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных и центральных областях прогнозируются небольшие дожди, температура днем 16-21°.

Переменная облачность и небольшие дожди: какие регионы Украины порадует погода 16 апреля

В среду, 16 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 16 апреля с юго-запада Европы на территорию Украины продолжит поступать теплый воздух, поэтому почти везде ночных заморозков уже не ожидается. Погоду с небольшими дождями в западных, большинстве северных и центральных областей обусловит атмосферный фронт, остальной территории - поле повышенного давления.

Переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ... днем 16-21°, на Закарпатье до 24°, в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 13-18°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность, вероятен дождь. Температура воздуха днем составит 14-16° тепла.

День осведомленности о стрессе и День голоса: что еще отмечают 16 апреля16.04.25, 06:30 • 2184 просмотра

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