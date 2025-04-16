Переменная облачность и небольшие дожди: какие регионы Украины порадует погода 16 апреля

В среду, 16 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Отмечается, что 16 апреля с юго-запада Европы на территорию Украины продолжит поступать теплый воздух, поэтому почти везде ночных заморозков уже не ожидается. Погоду с небольшими дождями в западных, большинстве северных и центральных областей обусловит атмосферный фронт, остальной территории - поле повышенного давления.

Переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ... днем 16-21°, на Закарпатье до 24°, в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 13-18°