Міністри агрополітики Польщі та України обговорять механізм ліцензування експорту зерна

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“Сьогодні був телефонний дзвінок від польського міністра ( Роберта Телуса - ред.). Ми почали конструктивно обговорювати деталі нашої пропозиції, яку ми маємо на увазі. У польського міністра виникли питання, як це буде працювати. Я намагаюся пояснити, як це буде працювати. Разом з тим, очевидно, нам треба надати певні додаткові матеріали. Вони готують питання. У наступну середу о 09:00 у нас буде трохи ширший дзвінок з нашої і з їхньої сторони. Тому це важлива, до певної міри кропітка робота у цій складній ситуації. Для того, щоб ми зробили рішення, через які нам не буде соромно перед своїми аграріями, польська сторона має буде сказати, що у неї в країні. І очевидно, ми далі будемо говорити про інші справи, які в нас є, а перша тема це перемога у війні”, - повідомив Сольський.

Також на запитання, коли очікувати фіналізованого рішення, міністр відповів:

“У нас є надія, що польська сторона також не має нам на меті затягувати цей процес, але треба розуміти, що все одно без додаткових розмов не обійдеться. І це займе не дні, а якийсь більший час”, - зазначив Сольський.

Нагадаємо

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя.

Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України попри рішення Єврокомісії.

18 вересня перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.

Україна також запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України.