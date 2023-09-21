Министры агрополитики Польши и Украины обсудят механизм лицензирования экспорта зерна

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“Сегодня был телефонный звонок от польского министра (Роберта Телуса - ред.). Мы начали конструктивно обсуждать детали нашего предложения, которое мы имеем в виду. У польского министра возникли вопросы, как это будет работать. Я пытаюсь объяснить, как это будет работать. Вместе с тем, очевидно, нам надо предоставить определенные дополнительные материалы. Они готовят вопросы. В следующую среду в 09:00 у нас будет немного более широкий звонок с нашей и с их стороны. Поэтому это важная, в определенной степени кропотливая работа в этой сложной ситуации. Для того, чтобы мы сделали решения, из-за которых нам не будет стыдно перед своими аграриями, польская сторона должна будет сказать, что у нее в стране. И очевидно, мы дальше будем говорить о других делах, которые у нас есть, а первая тема это победа в войне”, - сообщил Сольский.

Также на вопрос, когда ожидать финализированного решения, министр ответил:

“У нас есть надежда, что польская сторона также не имеет нам целью затягивать этот процесс, но надо понимать, что все равно без дополнительных разговоров не обойдется. И это займет не дни, а какое-то большее время”, - отметил Сольский.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер’премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продлит запрет на ввоз украинского зерна.

Словакия и Венгрия заявили, что продлят запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии.

18 сентября первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции.

Украина также предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.