Міністр закордонних справ Чехії: Прага не повинна визнавати уряд “Талібану”

Цитата

За словами Якуба Кулганека, Чехія безумовно не виявиться в числі перших країн, які стануть налагоджувати відносини з “Талібаном”. При цьому з ним доведеться обговорювати питання гуманітарної допомоги та міграції. “Ми хочемо вирішувати проблему міграції безпосередньо в регіоні і не хочемо, щоб хвиля міграції з Афганістану прийшла в Європу”, — підкреслив глава чеського дипломатичного відомства.

“Талібан” слід оцінювати на підставі того, що він робить, а не того, що говорить. Я думаю, що нам ще належить багато оцінювати те, як новий уряд поводиться по відношенню до свого народу “, - додав Кулганек.

Що передувало

7 вересня бійці руху “Талібан” оголосили про формування афганського уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.

Вже наступного дня Євросоюз різко розкритикував склад нового уряду Афганістану.

Своєю чергою, США розраховують на те, що в новий афганський уряд увійдуть не тільки представники радикального руху “Талібан”, коли ж Китай вирішив виділяти кошти на допомогу уряду талібів в Афганістані.