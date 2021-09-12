Министр иностранных дел Чехии: Прага не должна признавать правительство "Талибана"

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Чехия ни в коем случае не должна признавать правительство движения "Талибан", однако придется в какой-то форме поддерживать с ним контакт. Об этом заявил перед вылетом в ОАЭ министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Глава МИД подчеркнул, что важно выработать в Евросоюзе единую позицию по "Талибана", передает УНН со ссылкой на Radio Prague.