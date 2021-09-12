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Министр иностранных дел Чехии: Прага не должна признавать правительство "Талибана"

Министр иностранных дел Чехии: Прага не должна признавать правительство "Талибана"

Киев  •  УНН

 • 17420 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Чехия ни в коем случае не должна признавать правительство движения "Талибан", однако придется в какой-то форме поддерживать с ним контакт. Об этом заявил перед вылетом в ОАЭ министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Глава МИД подчеркнул, что важно выработать в Евросоюзе единую позицию по "Талибана", передает УНН со ссылкой на Radio Prague.

Цитата

По словам Якуба Кулганека, Чехия определенно не окажется в числе первых стран, которые станут налаживать отношения с “Талибаном”. При этом с ним придется обсуждать вопросы гуманитарной помощи и миграции. “Мы хотим решать проблему миграции непосредственно в регионе и не хотим, чтобы волна миграции из Афганистана пришла в Европу”, — подчеркнул глава чешского дипломатического ведомства.

“Талибан” следует оценивать на основании того, что он делает, а не того, что говорит. Я думаю, что нам еще предстоит много оценивать как новое правительство ведет себя по отношению к своему народу“, — добавил Кулганек.

Что предшествовало

7 сентября бойцы движения “Талибан” объявили о формировании афганского правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.

Уже на следующий день Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана.

В свою очередь, США рассчитывают на то, что в новый афганское правительство войдут не только представители радикального движения “Талибан”, когда же Китай решил выделять средства на помощь правительства талибов в Афганистане.

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