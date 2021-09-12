Министр иностранных дел Чехии: Прага не должна признавать правительство "Талибана"

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По словам Якуба Кулганека, Чехия определенно не окажется в числе первых стран, которые станут налаживать отношения с “Талибаном”. При этом с ним придется обсуждать вопросы гуманитарной помощи и миграции. “Мы хотим решать проблему миграции непосредственно в регионе и не хотим, чтобы волна миграции из Афганистана пришла в Европу”, — подчеркнул глава чешского дипломатического ведомства.
“Талибан” следует оценивать на основании того, что он делает, а не того, что говорит. Я думаю, что нам еще предстоит много оценивать как новое правительство ведет себя по отношению к своему народу“, — добавил Кулганек.
Что предшествовало
7 сентября бойцы движения “Талибан” объявили о формировании афганского правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.
Уже на следующий день Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана.
В свою очередь, США рассчитывают на то, что в новый афганское правительство войдут не только представители радикального движения “Талибан”, когда же Китай решил выделять средства на помощь правительства талибов в Афганистане.