Міністра сільського господарства Японії звільнили після скандалу через заяву про рис - Kyodo

Прем'єр-міністр Японії Сіґер Ішіба звільнив міністра сільського господарства Таку Ето після його неоднозначної заяви про те, що він не купує рис, а отримує його в подарунок. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.

Слова міністра пролунали на тлі стрімкого зростання цін на рис у країні та викликали хвилю обурення як у соцмережах, так і серед політиків.

Я не купую рис. Завдяки моїм прихильникам, які дають мені його у великих кількостях, у мене вдома його так багато, що я можу його продати

У середу, 21 травня, Таку Це подав у відставку.

Я запитав, чи можна мені залишатися біля керма (міністерства, – ред.) у такий критичний для цін на рис період, і дійшов висновку, що ні