Міністра сільського господарства Японії звільнили після скандалу через заяву про рис - Kyodo
Київ • УНН
Таку Ето заявив, що не купує рис, бо отримує його в подарунок від прихильників. Це викликало обурення на тлі зростання цін, та погіршило рейтинг уряду.
Прем'єр-міністр Японії Сіґер Ішіба звільнив міністра сільського господарства Таку Ето після його неоднозначної заяви про те, що він не купує рис, а отримує його в подарунок. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
Деталі
Слова міністра пролунали на тлі стрімкого зростання цін на рис у країні та викликали хвилю обурення як у соцмережах, так і серед політиків.
Я не купую рис. Завдяки моїм прихильникам, які дають мені його у великих кількостях, у мене вдома його так багато, що я можу його продати
У середу, 21 травня, Таку Це подав у відставку.
Я запитав, чи можна мені залишатися біля керма (міністерства, – ред.) у такий критичний для цін на рис період, і дійшов висновку, що ні
Додатково
Скандал із звільненням міністра сільського господарства Таку Ето завдав чергового удару по рейтингах уряду, які вже були ослаблені після втрати більшості на парламентських виборах у жовтні 2024 року. Напередодні виборів до верхньої палати, запланованих на липень, ситуація з цінами на рис та інфляція можуть ще більше ускладнити позиції правлячої коаліції.
Довідка
Згідно з опитуванням Kyodo, 87% громадян незадоволені тим, як уряд реагує на зростання цін. Рівень підтримки кабінету міністрів упав до найнижчого показника з моменту приходу Сіґера Ішіби до влади в жовтні минулого року.
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