Министр сельского хозяйства Японии уволен после скандала из-за заявления о рисе – Kyodo

Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба уволил министра сельского хозяйства Таку Это после его неоднозначного заявления о том, что он не покупает рис, а получает его в подарок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

Детали

Слова министра прозвучали на фоне стремительного роста цен на рис в стране и вызвали волну возмущения как в соцсетях, так и среди политиков.

Я не покупаю рис. Благодаря моим поклонникам, которые дают мне его в больших количествах, у меня дома его так много, что я могу его продать - заявил Это журналистам.

В среду, 21 мая, Таку Это подал в отставку.

Я спросил, можно ли мне оставаться у руля (министерства, – ред.) в такой критический для цен на рис период, и пришел к выводу, что нет – сказал чиновник.

Дополнительно

Скандал с увольнением министра сельского хозяйства Таку Это нанес очередной удар по рейтингам правительства, которые уже были ослаблены после потери большинства на парламентских выборах в октябре 2024 года. В преддверии выборов в верхнюю палату, запланированных на июль, ситуация с ценами на рис и инфляция могут еще больше осложнить позиции правящей коалиции.

Справка

Согласно опросу Kyodo, 87% граждан недовольны тем, как правительство реагирует на рост цен. Уровень поддержки кабинета министров упал до самого низкого показателя с момента прихода Сигеру Ишибы к власти в октябре прошлого года.

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