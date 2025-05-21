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Министр сельского хозяйства Японии уволен после скандала из-за заявления о рисе – Kyodo

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

Таку Это заявил, что не покупает рис, потому что получает его в подарок от сторонников. Это вызвало возмущение на фоне роста цен и ухудшило рейтинг правительства.

Министр сельского хозяйства Японии уволен после скандала из-за заявления о рисе – Kyodo

Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба уволил министра сельского хозяйства Таку Это после его неоднозначного заявления о том, что он не покупает рис, а получает его в подарок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

Детали

Слова министра прозвучали на фоне стремительного роста цен на рис в стране и вызвали волну возмущения как в соцсетях, так и среди политиков.

Я не покупаю рис. Благодаря моим поклонникам, которые дают мне его в больших количествах, у меня дома его так много, что я могу его продать

- заявил Это журналистам.

В среду, 21 мая, Таку Это подал в отставку.

Я спросил, можно ли мне оставаться у руля (министерства, – ред.)  в такой критический для цен на рис период, и пришел к выводу, что нет

– сказал чиновник.

Дополнительно

Скандал с увольнением министра сельского хозяйства Таку Это нанес очередной удар по рейтингам правительства, которые уже были ослаблены после потери большинства на парламентских выборах в октябре 2024 года. В преддверии выборов в верхнюю палату, запланированных на июль, ситуация с ценами на рис и инфляция могут еще больше осложнить позиции правящей коалиции.

Справка

Согласно опросу Kyodo, 87% граждан недовольны тем, как правительство реагирует на рост цен. Уровень поддержки кабинета министров упал до самого низкого показателя с момента прихода Сигеру Ишибы к власти в октябре прошлого года.

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины20.05.25, 17:33 • 200271 просмотр

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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