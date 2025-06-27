Міністр оборони Умєров: вже виконано 50% фортифікаційних робіт, запланованих на 2025 рік

Сили оборони України вдосконалюють розбудову фортифікаційних споруд, щоб ефективніше протидіяти російській тактиці штурмових дій малими групами. Вже виконано 50% робіт, запланованих на 2025 рік, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Деталі

Фортифікація – це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше - заявив Умєров.

Умєров пояснив, що раніше фортифікації будувалися за принципом батальйонних районів оборони та ротних опорних пунктів зі значною протяжністю ходів сполучень (2-5 км). Проте зараз росіяни змінили тактику: вони не діють класичними батальйонами й ротами, а здебільшого використовують під час штурмових дій невеликі піхотні формування з підтримкою безпілотних систем.

Щоб протидіяти новій ворожій тактиці наступальних дій російських загарбників, було запроваджено нову модель – просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів. При цьому активно використовуються антидронові накриття, які важче виявити та які ефективно виконують функції оборони, стримування і завдання вогневого ураження.

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План фортифікаційного будівництва виконується наступним чином:

у 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань;

станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік;

роботи здійснюються підрозділами сил оборони на підставі пропозицій оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) та загальновійськових підрозділів, що в подальшому здійснюватимуть оборону на обладнаних фортифікаційних позиціях;

Зокрема, на Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках. Там відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування - повідомив Умєров.

Міністр також пояснив, що на відміну від традиційних фортифікаційних споруд, сучасні укріплення маскуються відповідно до рельєфу місцевості. Вони також спеціально зменшуються в розмірах, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

Умєров також запевнив, що він щоденно заслуховує командувачів щодо ситуації на фронті, включаючи стан фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. Наразі всі поставлені в цьому напрямку завдання виконуються за графіком.

Доповнення

Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.