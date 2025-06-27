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Министр обороны Умеров: уже выполнено 50% фортификационных работ, запланированных на 2025 год

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Украина активно совершенствует фортификационные сооружения для эффективного противодействия тактике российских штурмовых групп. Уже выполнено 50% работ, запланированных на 2025 год, по словам министра обороны Рустема Умерова.

Министр обороны Умеров: уже выполнено 50% фортификационных работ, запланированных на 2025 год

Силы обороны Украины совершенствуют строительство фортификационных сооружений, чтобы эффективнее противодействовать российской тактике штурмовых действий малыми группами. Уже выполнено 50% работ, запланированных на 2025 год, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.

Подробности

Фортификация – это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защиту наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего

- заявил Умеров.

Умеров объяснил, что ранее фортификации строились по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщений (2-5 км). Однако сейчас россияне изменили тактику: они не действуют классическими батальонами и ротами, а в основном используют во время штурмовых действий небольшие пехотные формирования с поддержкой беспилотных систем.

Чтобы противодействовать новой вражеской тактике наступательных действий российских захватчиков, была внедрена новая модель – пространственно меньшие опорные пункты с протяженностью ходов сообщений 60-70 метров. При этом активно используются антидроновые укрытия, которые труднее обнаружить и которые эффективно выполняют функции обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения.

Кабмин упрощает управление фортификациями: что ждет оборонительные сооружения21.01.25, 12:45 • 24621 просмотр

План фортификационного строительства выполняется следующим образом:

  • в 2024 году, по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач;
    • по состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год;
      • работы осуществляются подразделениями сил обороны на основании предложений оперативно-тактических группировок (ОТУ) и общевойсковых подразделений, которые в дальнейшем будут осуществлять оборону на оборудованных фортификационных позициях;

        В частности, на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях. Там происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей согласно потребностям командования

        - сообщил Умеров.

        Министр также пояснил, что в отличие от традиционных фортификационных сооружений, современные укрепления маскируются в соответствии с рельефом местности. Они также специально уменьшаются в размерах, чтобы не демаскировать позиции и сохранить эффективность на поле боя.

        Умеров также заверил, что он ежедневно заслушивает командующих по ситуации на фронте, включая состояние фортификационного оборудования оборонительных рубежей. На данный момент все поставленные в этом направлении задачи выполняются по графику.

        Дополнение

        Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        ОбществоВойна
        Рустем Умєров
        Запорожская область
        Украина
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