Міністерство у справах ветеранів розпочне прийом до Громадської Ради до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство у справах ветеранів розпочне прийом документів кандидатів до Громадської Ради до кінця року. Про це передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час зустрічі з головою громадської організації "Електронна демократія" Володимиром Фльонцом обговорили можливість застосування кращих практик електронної демократії при формуванні Громадської Ради при Міністерстві у справах ветеранів", - йдеться у повідомленні.
Міністерство планує зібрати ініціативну групу з підготовки установчих зборів до кінця року, а саме до 29 грудня. Група має провести підготовку та прийом документів до Громадської Ради, яка в подальшому зможе працювати над проектами та програмами підвищення рівня соціального захисту ветеранів. Таким чином громадськість зможе брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері ветеранських справ та громадського контролю за їх реалізацією.
Нагадаємо, в Україні створять Єдиний державний реєстр ветеранів.