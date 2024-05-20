Міністерство енергетики схвалило Дорожню карту розвитку "розумних мереж"
Київ • УНН
Міністерство енергетики України затвердило Дорожню карту розвитку "розумних мереж" для впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми, щоб зробити її більш збалансованою, безпечною та стійкою до військових ризиків.
Міністерство енергетики України затвердило Дорожню карту розвитку "розумних мереж", яка передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Ця ініціатива спрямована на те, щоб зробити енергосистему більш збалансованою, захищеною та стійкішою в умовах воєнних ризиків. Про це пише Міністерство енергетики, передає УНН.
Деталі
Відповідно до Дорожньої карти, відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками, планується здійснювати із застосуванням "розумних" технологій. Зокрема, впровадження технологій "мікромереж" допоможе підвищити стійкість до воєнних факторів та природних катастроф.
Згідно з оцінками, впровадження технологій "розумних мереж" дозволить зменшити втрати електроенергії в Україні на 6 млрд кВт*год щорічно.
Також це сприятиме зниженню річного індексу SAIDI (показник тривалості перерв в електропостачанні) до приблизно 100 хвилин, що відповідає середньому показнику країн ЄС.
Дорожня карта розвитку "розумних мереж" також передбачає активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання та збору інформації, зокрема, систем "розумного обліку електроенергії". Значна увага приділяється питанням кібербезпеки.
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