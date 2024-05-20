Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей"

Министерство энергетики Украины утвердило Дорожную карту развития "умных сетей", которая предусматривает внедрение автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать энергосистему более сбалансированной, защищенной и устойчивой в условиях военных рисков. Об этом пишет Министерство энергетики, передает УНН.

Детали

Согласно Дорожной карте, восстановление объектов, поврежденных российскими атаками, планируется осуществлять с применением "умных" технологий. В частности, внедрение технологий "микросетей" поможет повысить устойчивость к военным факторам и природным катастрофам.

Согласно оценкам, внедрение технологий "умных сетей" позволит уменьшить потери электроэнергии в Украине на 6 млрд кВт*ч ежегодно.

Также это будет способствовать снижению годового индекса SAIDI (показатель продолжительности перерывов в электроснабжении) до примерно 100 минут, что соответствует среднему показателю стран ЕС.

Дорожная карта развития "умных сетей" также предусматривает активное развитие систем автоматического мониторинга, контроля, регулирования и защиты сетей, систем измерения и сбора информации, в частности, систем "умного учета электроэнергии". Значительное внимание уделяется вопросам кибербезопасности.

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