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Мінфін США розширив санкції проти РФ: хто потрапив у “чорний список”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло до санкційного списку 18 фізичних і 4 юридичні особи, передає УНН з посиланням на сайт Мінфіну.

Мінфін США розширив санкції проти РФ: хто потрапив у “чорний список”

Так, під санкціями сьогодні опинились такі особи:

Антонов Борис Олексійович, 1980 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Бояркін Віктор Олексійович, 1958 р.н. , громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ, радник гендиректора"Русала“);

Чепіга Анатолій Володимирович 1979 р.н. , громадянин РФ (а.к.а. Руслан Боширов, передбачуваний співробітник ГРУ);

Хусяйнова Олена Олексіївна, 1974 р.н. , громадянка РФ (пов’язана з діяльністю компанії Concord);

Ковальов Анатолій Сергійович, 1991 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Козачок Микола Юрійович, 1989 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Лукашев Олексій Вікторович, 1990 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Малкевич Олександр Олександрович, 1975 р.н., громадянин РФ (головний редактор USA REALLY);

Малишев Артем Андрійович, 1988 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Мінін Олексій Валерійович, 1972 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Мишкін Олександр Євгенович (а.к.а. Олександр Петров), 1979 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Моренець Олексій Сергійович, 1977 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Нетишко Віктор Борисович, 1966 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Осадчук Олександр Володимирович, 1962 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Потьомкін Олексій Олександрович, 1983 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Серебряков Євген Михайлович, 1981 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Сотніков Олег Михайлович, 1972 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Єрмаков Іван Сергійович, 1986 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);

Крім того, під санкції потрапили наступні об’єкти:

ТОВ “Экономика сегодня”, (пов’язана з діяльністю компанії Concord Management and Consulting);

ТОВ “Федеральное агентство новостей”, (пов’язана з діяльністю компанії Concord Management and Consulting);

ТОВ “Невский News”, (пов’язана з діяльністю компанії Concord Management and Consulting);

“USA REALLY”, (пов’язана з діяльністю ТОВ “Федеральное агентство новостей”).

Як повідомив Мінфін, цей крок зроблений у відповідь на втручання громадян Росії в хід американських виборчих процесів, кібератаку на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) і “іншу зловмисну діяльність”.

Як повідомляв УНН, сьогодні Конгресу США було повідомлено про намір Мінфіну скасувати санкції, введені проти компаній En +, Rusal та ESE протягом 30 днів.

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