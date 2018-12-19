Мінфін США розширив санкції проти РФ: хто потрапив у “чорний список”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло до санкційного списку 18 фізичних і 4 юридичні особи, передає УНН з посиланням на сайт Мінфіну.
Так, під санкціями сьогодні опинились такі особи:
Антонов Борис Олексійович, 1980 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Бояркін Віктор Олексійович, 1958 р.н. , громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ, радник гендиректора"Русала“);
Чепіга Анатолій Володимирович 1979 р.н. , громадянин РФ (а.к.а. Руслан Боширов, передбачуваний співробітник ГРУ);
Хусяйнова Олена Олексіївна, 1974 р.н. , громадянка РФ (пов’язана з діяльністю компанії Concord);
Ковальов Анатолій Сергійович, 1991 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Козачок Микола Юрійович, 1989 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Лукашев Олексій Вікторович, 1990 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Малкевич Олександр Олександрович, 1975 р.н., громадянин РФ (головний редактор USA REALLY);
Малишев Артем Андрійович, 1988 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Мінін Олексій Валерійович, 1972 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Мишкін Олександр Євгенович (а.к.а. Олександр Петров), 1979 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Моренець Олексій Сергійович, 1977 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Нетишко Віктор Борисович, 1966 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Осадчук Олександр Володимирович, 1962 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Потьомкін Олексій Олександрович, 1983 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Серебряков Євген Михайлович, 1981 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Сотніков Олег Михайлович, 1972 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Єрмаков Іван Сергійович, 1986 р.н., громадянин РФ (передбачуваний співробітник ГРУ);
Крім того, під санкції потрапили наступні об’єкти:
ТОВ “Экономика сегодня”, (пов’язана з діяльністю компанії Concord Management and Consulting);
ТОВ “Федеральное агентство новостей”, (пов’язана з діяльністю компанії Concord Management and Consulting);
ТОВ “Невский News”, (пов’язана з діяльністю компанії Concord Management and Consulting);
“USA REALLY”, (пов’язана з діяльністю ТОВ “Федеральное агентство новостей”).
Як повідомив Мінфін, цей крок зроблений у відповідь на втручання громадян Росії в хід американських виборчих процесів, кібератаку на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) і “іншу зловмисну діяльність”.
Як повідомляв УНН, сьогодні Конгресу США було повідомлено про намір Мінфіну скасувати санкції, введені проти компаній En +, Rusal та ESE протягом 30 днів.