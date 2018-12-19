США внесли до санкційного списку “Петрова і Боширова”

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сполучені Штати внесли до списку санкцій, пов’язаних з Україною та Росією, Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна, відомих як “Петров і Боширов”, яких Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів. Про це йдеться у повідомленні на сайті американського Мінфіну, передає УНН.