США внесли до санкційного списку “Петрова і Боширова”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сполучені Штати внесли до списку санкцій, пов’язаних з Україною та Росією, Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна, відомих як “Петров і Боширов”, яких Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів. Про це йдеться у повідомленні на сайті американського Мінфіну, передає УНН.
Всього до списку санкцій внесли 18 осіб і 4 підприємства.
Водночас, у Мінфіні зазначили, що Конгресу США було повідомлено про намір скасувати санкції, введені проти компаній En +, Rusal та ESE протягом 30 днів.
Як повідомляв УНН, сьогодні сенатори внесуть до Конгресу США резолюцію щодо російській агресії в Чорному морі.
Петров і Боширов — росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.
Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bellingcat і The Insider, під ім’ям Руслан Боширов приховується 39-річний полковник Анатолій Володимирович Чепіга.
Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипаля — Олександр Мішкін. За їхніми даними, “Олександр Петров” — несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.
4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.