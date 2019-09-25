Мінфін продав облігацій на 13,2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Міністерство фінансів провело черговий успішний аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і залучив до бюджету 13,2 мільярда гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"Мінфін провів черговий успішний аукціон та знизив ставки запозичень за всіма інструментами, зосереджуючи попит на довгострокових інструментах. На аукціонах ОВДП Мінфін залучив 13,2 млрд гривень, більша частина з яких становили надходження від 5-річних облігацій", - повідомили у міністерстві.
Загальний обсяг 5-річних ОВДП, як зазначається, досяг 33,9 млрд гривень, що відповідає розміру інших країн, що включені в міжнародні індекси облігацій в локальних валютах запозичень.
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Середньозважені ставки дохідності становили:
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- за 6-місячними ОВДП — 15,89% (зниження на 25 базисних пунктів (бп));
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- за 1-річними ОВДП — 15,09% (зниження на 20 бп);
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- за 2-річними ОВДП — 15,5% (зниження на 45 бп);
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- за 5-річним ОВДП – 14,75% (зниження на 55 бп).
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Нагадаємо, у серпні Мінфін залучив до бюджету понад 1,7 млрд грн на аукціонах ОВДП.