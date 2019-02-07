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Мільйони інтимних фото геїв потрапили у мережу через уразливість програми

Мільйони інтимних фото геїв потрапили у мережу через уразливість програми

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Мільйони фотографій інтимного характеру виявилися у відкритому доступі через уразливість в системі безпеки програми Jack’d — сервісу знайомств для геїв. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Доступ до фотографій може отримати через браузер будь-який охочий, кому відомо про вразливість, навіть якщо у нього немає акаунта в Jack’d.

Як розповів виданню дослідник Олівер Хаф, він повідомляв про уразливість творцям програми ще рік тому, проте до цих пір вона так і не була усунена.

5 лютого про існування уразливості повідомив сайт The Register, однак і після цього ситуація не змінилася.

Додаток Jack’d було завантажено через Google Play більше п’яти мільйонів разів.

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Користувачі програми можуть додавати до свого профілю фотографії з позначкою “особисті”, при цьому передбачається, що ці фото будуть доступні лише певним людям за вибором самого користувача.

Однак, як каже Олівер Хаф, всі фотографії, які додають користувачі, завантажуються на відкритий веб-сервер і фактично виявляються у відкритому доступі.

За відомостями видання, особисті фотографії користувачів додатка як і раніше знаходяться у відкритому доступі тому ж сервері.

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Як пише інтернет-видання Ars Technica, на сервері доступні не тільки фотографії, але і персональні дані, в тому числі і відомості про місце розташування користувачів програми.

На початку цього тижня глава компанії Марк Джироламо сказав Ars Technica, що вразливість буде ліквідована до четверга, 7 лютого. Керівництво компанії поки ніяк не коментувало ситуацію, що склалася.

Як повідомляв УНН, користувачі пристроїв Apple виявили помилку в FaceTime, яка дозволяє побачити або почути абонента до того, як той відповість на дзвінок. Ця помилка була пов’язана з функцією групових відеодзвінків, яку компанія представила в кінці жовтня минулого року. Після того, як Apple стало відомо про проблему, вона тимчасово відключила цю функцію в FaceTime.

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