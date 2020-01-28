Милованов: "податкові канікули" стосуються лише інвесторів, що вкладатимуться у приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Податкові пільги на прибуток отримають тільки ті інвестори, що вкладуться в приватизацію від 10 мільйонів. Про це сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в етері ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Пільги податкові (для інвесторів — ред) на 10 мільйонів стосуються тільки приватизації”, — сказав Милованов.
Він додав що податкова пільга для таких інвесторів стосуватиметься податку на прибуток.
Милованов, зокрема, розповів на базі чого буде відбуватись співпраця уряду та інвесторів.
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Раніше Милованов назвав 20 першочергових підприємств під “велику приватизацію”.