Милованов: "налоговые каникулы" только для инвесторов, что вложатся в приватизацию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Налоговые льготы на прибыль получат только те инвесторы, кто вложатся в приватизации от 10 млн. Об этом сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Льготы налоговые (для инвесторов — ред) на 10 млн касаются только приватизации”, — сказал Милованов.
Он добавил, что налоговая льгота для таких инвесторов будет касаться налога на прибыль.
Милованов, в частности, рассказал на базе чего будет происходить сотрудничество правительства и инвесторов.
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Ранее Милованов назвал 20 первоочередных предприятий под “большую приватизацию”.