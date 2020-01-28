Милованов: "налоговые каникулы" только для инвесторов, что вложатся в приватизацию

“Льготы налоговые (для инвесторов — ред) на 10 млн касаются только приватизации”, — сказал Милованов.

Он добавил, что налоговая льгота для таких инвесторов будет касаться налога на прибыль.

Милованов, в частности, рассказал на базе чего будет происходить сотрудничество правительства и инвесторов.

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Ранее Милованов назвал 20 первоочередных предприятий под “большую приватизацию”.