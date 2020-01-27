Милованов розповів на базі чого буде відбуватись співпраця уряду та інвесторів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Співпраця уряду з інвесторами відбуватиметься на базі Інвестиційної ради та платформи UkraineInvest. Про це сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в етері ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
“Вже є кілька груп... Хтось вже зустрічався...це буде на базі UkraineInvest, та на базі інвестиційної ради. Ми ставимося і до українських, і до іноземних інвесторів однаково...”, — сказав Милованов.
Як повідомляв УНН, під час форуму в Давосі було оголошено про особливі умови для іноземних інвесторів.
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