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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Милованов рассказал на базе чего будет происходить сотрудничество правительства и инвесторов

Киев • УНН

 • 13461 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Сотрудничество правительства с инвесторами будет происходить на базе Инвестиционного совета и платформы UkraineInvest. Об этом сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

Милованов рассказал на базе чего будет происходить сотрудничество правительства и инвесторов

“Уже есть несколько групп ... Кто-то уже встречался ... это будет на базе UkraineInvest, и на базе инвестиционного совета. Мы относимся и к украинцам, и к иностранным инвесторам одинаково...”, — сказал Милованов.

Как сообщал УНН, во время форума в Давосе было объявлено о особые условия для иностранных инвесторов.

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