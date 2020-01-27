Милованов рассказал на базе чего будет происходить сотрудничество правительства и инвесторов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сотрудничество правительства с инвесторами будет происходить на базе Инвестиционного совета и платформы UkraineInvest. Об этом сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.
“Уже есть несколько групп ... Кто-то уже встречался ... это будет на базе UkraineInvest, и на базе инвестиционного совета. Мы относимся и к украинцам, и к иностранным инвесторам одинаково...”, — сказал Милованов.
Как сообщал УНН, во время форума в Давосе было объявлено о особые условия для иностранных инвесторов.
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