Милованов не стримав обіцянку: конкурс на посаду керівника ДП "Укрспирт" досі не стартував
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Станом на сьогодні, конкурс на посаду керівника державного підприємства "Укрспирт" так і не стартував. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства економіки, торгівлі та промисловості України.
"Конкурс не стартував", - сказали у міністерстві, додавши, що про початок конкурсу буде оголошено на офіційному сайті відомства.
Хоча, питання конкурсного відбору на посаду керівника держпідприємства міністр економіки, торгівлі та промисловості України Тимофій Милованов обіцяв вирішити за два-три дні ще 3 грудня.
При цьому, наказ про нібито старт конкурсу Милованов виклав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, взагалі, 1 листопада. Після цього майже місяць ані в КМУ, ані в Мінекономіки не могли пояснити чи оголошено конкурс на посаду директора ДП “Укрспирт” і якщо так, то які його умови та критерії.
Зволікання із конкурсом на посадку керівника держпідприємства пояснили у Мінекономіки лише на початку грудня. Послалися на бюрократичні процедури.
Нагадаємо, 5 листопада Милованов призначив тимчасовим керівником ДП “Укрспирт” Сергія Блескуна. Сталося це всупереч протестам трудового колективу підприємства.
Свою незгоду з таким кадровим призначенням трудовий колектив ДП пояснив тим, що Блескун має конфлікт інтересів, пов’язаний з російськими компаніями і вітчизняними виробниками горілки. Також співробітники “Укрспирту” наголошували на тому, що Блескун вже очолював ДП в 2015-2016 роках і до тодішньої його діяльності сьогодні українські правоохоронні органи мають низку запитань.