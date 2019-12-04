У Мінекономіки пояснили тривалі зволікання із конкурсом на директора "Укрспирту"

ukru
18:19 • 37364 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 89638 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 94332 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 140462 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 121764 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 143936 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 139066 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128259 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172082 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268791 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 105563 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 68382 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 94134 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 112278 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 92197 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 59491 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 140462 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 143936 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 139066 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 119821 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 37369 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 25138 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 22506 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 92197 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 105563 перегляди
Актуальне
У Мінекономіки пояснили тривалі зволікання із конкурсом на директора "Укрспирту"

У Мінекономіки пояснили тривалі зволікання із конкурсом на директора "Укрспирту"

Київ • УНН

 • 10688 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Конкурс на посаду керівника державного підприємства “Укрспирт” розпочнеться найближчим часом. Оголошення про початок конкурсного відбору буде розміщене на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Мінекономіки.

Там розповіли, що претендентів на посаду керівника держпідприємства визначатимуть відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03.09.2008 № 777.

Так, спочатку буде створено комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. Організаційне забезпечення діяльності вказаного комітету буде здійснювати секретаріат комітету з призначення, який утворює Мінекономіки.

“Одним із завдань секретаріату є подання на затвердження комітету з призначення пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та критерії їх оцінювання для професійних консультантів з добору персоналу, проект відповідного оголошення”, — розповіли у міністерстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конкурс на посаду директора “Укрспирт” досі не стартував — Милованов

Вимоги до претендентів на посаду керівника держпідприємства визначатимуть і подаватимуть до Мінекономіки у “Укрспирті”.

Разом із цим, в “Укрспирті” мають надати міністерству:

  • інформацію про фінансово-економічний стан підприємства;
  • відомості про баланс;
  • звіт про фінансові результати;
  • звіт про рух коштів;
  • звіт про власний капітал;
  • примітки до річної фінансової звітності.

Вимог до претендентів на посаду керівника держпідприємства уже передані міністерством до секретаріату комітету з призначення керівника ДП, кажуть у Мінекономіки.

Тепер комітет має їх затвердити та, власне, оголосити про початок проведення конкурсного відбору на посаду керівника ДП.

“Після затвердження Комітетом з призначення оголошення про проведення відбору керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” та прийняття рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки, зазначене оголошення буде розміщене на офіційному веб- сайті Мінекономіки в рубриці “Вакансії”, — кажуть у міністерстві.

Як писав УНН, наказ про конкурс на посаду керівника ДП “Укрспирт” міністр Тимофій Милованов опублікував ще 1 листопада.

Після цього, ані в МЕРТ, ані в КМУ три тижні не могли пояснити чи оголошено конкурс на посаду директора ДП “Укрспирт” і якщо так, то які його умови та критерії.

У МЕРТ спочатку повідомили, що організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (ДП “Укрспирт”, у тому числі — ред.) здійснює уряд.

У Кабміні це спростували.

“Згідно з пунктом 21 Порядку (Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки — ред.) організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснює Мінекономіки”, — повідомили в КМУ на запит УНН.

Лише 3 грудня, міністр Милованов все ж вніс ясність у це питання, і заявив, що конкурс ще не стартував.

Нагадаємо, 5 листопада Милованов призначив тимчасовим керівником ДП “Укрспирт” Сергія Блескуна.

Сталося це всупереч протестам трудового колективу підприємства.

Свою незгоду з таким кадровим призначенням трудовий колектив ДП пояснив тим, що Блескун має конфлікт інтересів, пов’язаний з російськими компаніями і вітчизняними виробниками горілки. Також співробітники “Укрспирту” наголошували на тому, що Блескун вже очолював ДП в 2015-2016 роках і до тодішньої його діяльності сьогодні українські правоохоронні органи мають низку запитань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18