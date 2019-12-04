У Мінекономіки пояснили тривалі зволікання із конкурсом на директора "Укрспирту"

Там розповіли, що претендентів на посаду керівника держпідприємства визначатимуть відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03.09.2008 № 777.

Так, спочатку буде створено комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. Організаційне забезпечення діяльності вказаного комітету буде здійснювати секретаріат комітету з призначення, який утворює Мінекономіки.

“Одним із завдань секретаріату є подання на затвердження комітету з призначення пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та критерії їх оцінювання для професійних консультантів з добору персоналу, проект відповідного оголошення”, — розповіли у міністерстві.

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Вимоги до претендентів на посаду керівника держпідприємства визначатимуть і подаватимуть до Мінекономіки у “Укрспирті”.

Разом із цим, в “Укрспирті” мають надати міністерству:



інформацію про фінансово-економічний стан підприємства;



відомості про баланс;



звіт про фінансові результати;



звіт про рух коштів;



звіт про власний капітал;



примітки до річної фінансової звітності.



Вимог до претендентів на посаду керівника держпідприємства уже передані міністерством до секретаріату комітету з призначення керівника ДП, кажуть у Мінекономіки.

Тепер комітет має їх затвердити та, власне, оголосити про початок проведення конкурсного відбору на посаду керівника ДП.

“Після затвердження Комітетом з призначення оголошення про проведення відбору керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” та прийняття рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки, зазначене оголошення буде розміщене на офіційному веб- сайті Мінекономіки в рубриці “Вакансії”, — кажуть у міністерстві.

Як писав УНН, наказ про конкурс на посаду керівника ДП “Укрспирт” міністр Тимофій Милованов опублікував ще 1 листопада.

Після цього, ані в МЕРТ, ані в КМУ три тижні не могли пояснити чи оголошено конкурс на посаду директора ДП “Укрспирт” і якщо так, то які його умови та критерії.

У МЕРТ спочатку повідомили, що організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (ДП “Укрспирт”, у тому числі — ред.) здійснює уряд.

У Кабміні це спростували.

“Згідно з пунктом 21 Порядку (Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки — ред.) організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснює Мінекономіки”, — повідомили в КМУ на запит УНН.

Лише 3 грудня, міністр Милованов все ж вніс ясність у це питання, і заявив, що конкурс ще не стартував.

Нагадаємо, 5 листопада Милованов призначив тимчасовим керівником ДП “Укрспирт” Сергія Блескуна.

Сталося це всупереч протестам трудового колективу підприємства.

Свою незгоду з таким кадровим призначенням трудовий колектив ДП пояснив тим, що Блескун має конфлікт інтересів, пов’язаний з російськими компаніями і вітчизняними виробниками горілки. Також співробітники “Укрспирту” наголошували на тому, що Блескун вже очолював ДП в 2015-2016 роках і до тодішньої його діяльності сьогодні українські правоохоронні органи мають низку запитань.