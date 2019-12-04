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В Минэкономики пояснили длительные задержки с конкурсом на директора "Укрспирта"

В Минэкономики пояснили длительные задержки с конкурсом на директора "Укрспирта"

Киев  •  УНН

 • 10688 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Конкурс на должность руководителя государственного предприятия “Укрспирт” начнется в ближайшее время. Объявление о начале конкурсного отбора будет размещено на официальном сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Минэкономики.

Там рассказали, что претендентов на должность руководителя госпредприятия будут определять в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 03.09.2008 № 777.

Так, сначала будет создан комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. Организационное обеспечение деятельности указанного комитета будет осуществлять секретариат комитета по назначению, который образует Минэкономики.

“Одной из задач секретариата является представление на утверждение комитета по назначению предложения относительно требований к претендентам на должность руководителя особо важного для экономики предприятия и критерии их оценивания для профессиональных консультантов по подбору персонала, проект соответствующего объявления”, — рассказали в министерстве.

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Требования к претендентам на должность руководителя госпредприятия определять и подавать к Минэкономики в “Укрспирт”.

Вместе с тем, в “Укрспирте” должны предоставить министерству:

  • информацию о финансово-экономическом состоянии предприятия;
  • сведения о балансе;
  • отчет о финансовых результатах;
  • отчет о движении денежных средств;
  • отчет о собственном капитале;
  • примечания к годовой финансовой отчетности.

Требований к претендентам на должность руководителя госпредприятия уже переданы министерством в секретариат комитета по назначению руководителя ГП, говорят в Минэкономики.

Теперь комитет должен их утвердить и, собственно, объявить о начале проведения конкурсного отбора на должность руководителя ГП.

“После утверждения Комитетом по назначению объявления о проведении отбора руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности “Укрспирт” и принятия решения о публикации на официальном веб-сайте Минэкономики, указанное объявление будет размещено на официальном веб-сайте Минэкономики в рубрике “Вакансии”, — говорят в министерстве.

Как писал УНН приказ о конкурсе на должность руководителя ГП “Укрспирт” министр Тимофей Милованов опубликовал еще 1 ноября.

После этого, ни в МЭРТ, ни в КМУ три недели не могли объяснить объявлен ли конкурс на должность директора ГП “Укрспирт” и если да, то каковы его условия и критерии.

В МЭРТ сначала сообщили, что организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (ГП “Укрспирт”, в том числе — ред.) осуществляет правительство.

В Кабмине это опровергли.

“Согласно пункту 21 Порядка (порядка проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики — ред.) организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий осуществляет Минэкономики”, — сообщили в КМУ на запрос УНН.

Только 3 декабря, министр Милованов все же внес ясность в этот вопрос, и заявил, что конкурс еще не стартовал.

Напомним, 5 ноября Милованов назначил временным руководителем ГП “Укрспирт” Сергея Блескуна.

Произошло это вопреки протестам трудового коллектива предприятия.

Свое несогласие с таким кадровым назначением трудовой коллектив ГП объяснил тем, что Блескун имеет конфликт интересов, связанный с российскими компаниями и отечественными производителями водки. Также сотрудники “Укрспирт” отмечали, что Блескун уже возглавлял ГП в 2015-2016 годах и к тогдашней его деятельности сегодня украинские правоохранительные органы имеют ряд вопросов.

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