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Милованов не сдержал обещание: конкурс на должность руководителя ГП "Укрспирт" пока не стартовал

Милованов не сдержал обещание: конкурс на должность руководителя ГП "Укрспирт" пока не стартовал

Киев  •  УНН

 • 15662 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На сегодня, конкурс на должность руководителя государственного предприятия "Укрспирт" так и не стартовал. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства экономики, торговли и промышленности Украины.

"Конкурс не стартовал", - сказали в министерстве, добавив, что о начале конкурса будет объявлено на официальном сайте ведомства.

Хотя, вопрос конкурсного отбора на должность руководителя госпредприятия министр экономики, торговли и промышленности Украины Тимофей Милованов обещал решить за два-три дня еще 3 декабря.

При этом, приказ о якобы старте конкурса Милованов выложил на своей странице в соцсети Facebook, вообще, 1 ноября. После этого почти месяц ни в КМУ, ни в Минэкономики не могли объяснить объявлен ли конкурс на должность директора ГП "Укрспирт" и если да, то каковы его условия и критерии.

Промедление с конкурсом на посадку руководителя госпредприятия объяснили в Минэкономики только в начале декабря. Сослались на бюрократические процедуры.

Напомним, 5 ноября Милованов назначил временным руководителем ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна. Произошло это вопреки протестам трудового коллектива предприятия.

Свое несогласие с таким кадровым назначением трудовой коллектив ГП объяснил тем, что Блескун имеет конфликт интересов, связанный с российскими компаниями и отечественными производителями водки. Также сотрудники "Укрспирт" отмечали, что Блескун уже возглавлял ГП в 2015-2016 годах и к тогдашней его деятельности сегодня украинские правоохранительные органы имеют ряд вопросов.

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