Ми зайшли в пандемію розвалені, а зараз маємо ефективного організатора охорони здоров’я - Виноград

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“Ми маємо міністра (Максима Степанова — ред.), який є організатором охорони здоров’я. Ми як зайшли рік назад? Добре, що була професор Голубовська і врятувала трошки залишок інфекційної служби. Ми зайшли у розвалі, у нас була неспроможність адекватно надавати медичну допомогу. А зараз уже сьомий протокол вийшов, і що, не працює міністерство?” — зауважила Виноград.

Деталі

Вона наголосила, що попри складне становище у системі охорони здоров’я на початку пандемії COVID-19, МОЗ вдалося відбудувати ефективну систему протиепідемічних заходів, створити та покращити протоколи лікування коронавірусної хвороби, а також розпочати відродження виробництва біологічних препаратів.

"Ми — велика держава з великими потребами в різнопланових біологічних препаратах. У нас є вже дії на сьогодні: хай краще міністр Степанов розкаже, але ми маємо три підприємства, де маємо запустити виробництво наших вітчизняних біологічних препаратів не тільки проти COVID-19", - вказала вона.

Доповнення

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що Україна під час третьої хвилі COVID-19 за рівнем смертності на 1 млн населення перебуває на 34-у місці, а за рівнем захворюваності на 36-у місці у Європі.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжкомісць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3 500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їх кількість становила всього лише 3 500 штук).

Довідка

Згідно зі свіжими соцопитуваннями, Президент Володимир Зеленський і Міністерство охорони здоров’я найефективніше реагують на загрозу коронавірусу серед усіх державних інституцій. Відповідно до цього ж опитування, міністр охорони здоров’я Максим Степанов має найвищий рейтинг довіри населення серед усіх міністрів охорони здоров’я.