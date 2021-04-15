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Мы зашли в пандемию разваленными, а сейчас имеем эффективного организатора здравоохранения - Виноград

Мы зашли в пандемию разваленными, а сейчас имеем эффективного организатора здравоохранения - Виноград

Киев  •  УНН

 • 12637 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград в эфире 4 канала рассказала об эффективности противоэпидемических мероприятий Министерства здравоохранения за последний год в условиях разваленной системы здравоохранения, передает УНН.

Цитата:

"У нас есть министр (Максим Степанов - ред.), который является организатором здравоохранения. Мы как зашли год назад? Хорошо, что была профессор Голубовская и спасла немножко остаток инфекционной службы. Мы зашли в развале, у нас была несостоятельность адекватно оказывать медицинскую помощь. А сейчас уже седьмой протокол вышел, и что, не работает министерство?" - заметила Виноград.

Детали

Она подчеркнула, что несмотря на сложное положение в системе здравоохранения в начале пандемии COVID-19, Минздраву удалось восстановить эффективную систему противоэпидемических мероприятий, создать и улучшить протоколы лечения коронавирусной болезни, а также начать возрождение производства биологических препаратов.

"Мы - большое государство с большими потребностями в разноплановых биологических препаратах. У нас есть уже действия на сегодня: пусть лучше министр Степанов расскажет, но мы имеем три предприятия, где должны запустить производство наших отечественных биологических препаратов не только против COVID-19", - указала она.

Дополнение

Напомним, министр здравоохранения Степанов сообщил, что Украина во время третьей волны COVID-19 по уровню смертности на 1 млн населения находится на 34-м месте, а по уровню заболеваемости - на 36-м месте в Европе.

По информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койкомест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 подсоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего лишь 3500 штук).

Справка

Согласно свежим соцопросам, Президент Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения наиболее эффективно реагируют на угрозу коронавируса из всех государственных институтов. Согласно этому же опросу, министр здравоохранения Максим Степанов имеет самый высокий рейтинг доверия населения среди всех министров здравоохранения.

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