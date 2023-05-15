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Ми віримо, що президентські перегони звершаться у першому турі: Ердоган виступив з промовою перед виборцями

Ми віримо, що президентські перегони звершаться у першому турі: Ердоган виступив з промовою перед виборцями

Київ • УНН

 • 955191 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив з промовою перед вибрцями зазначивши, що він та його команда вірять, що країна вже у першому турі визначиться зі своїм наступним президентом. Про це пише УНН з посиланням на Нurriyet.

Деталі

Ердоган виголосив свою промову з балкону штаб-квартири "Партії справедливості та розвитку". Оцінюючи результати виборів, він висловив свої сподівання щодо закінчення президентських перегонів вже у першому турі.

"Ми ще не знаємо, чи завершаться вибори у першому турі. Якщо наша нація зробила свій вибір на користь виходу у другий тур, йому місце бути.

Іноземні голоси ще не повністю передані нашій країні, підрахунок триває. Але, ми віримо, що він завершиться в першому турі. Я прошу всіх моїх братів і сестер, які люблять нас, продовжувати бути пильними. Я сподіваюся, що результати виборів принесуть удачу нашій країні та нашому народу", - сказав Ердоган.

Чинний Президент Туреччини також зазначив, що поважає національну волю країни.

"Ми завершили ці вибори без жодного серйозного прикрого інциденту. Наша держава функціонує так, що стане прикладом для світу як щодо реалізації своїх політичних прав і свобод, так і щодо надійності виборчої системи.

Протягом усього нашого політичного життя ми завжди поважали рішення національної волі. Ми поважаємо її на цих виборах. Ми будемо це поважати і на наступних", - підсумував Ердоган.

Нагадаємо

У Туреччині може відбутись другий тур президентських виборів. 

Так, якщо жоден з кандидатів, за підсумками підрахунку всіх голосів, не набере більше 50% підтримки, то в Туреччині проведуть другий тур виборів 28 травня, де і визначиться майбутній президент країни.

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