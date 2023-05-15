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Мы верим, что президентская гонка завершится в первом туре: Эрдоган выступил с речью перед избирателями

Мы верим, что президентская гонка завершится в первом туре: Эрдоган выступил с речью перед избирателями

Киев • УНН

 • 955188 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с речью перед избирателями отметив, что он и его команда верят, что страна уже в первом туре определится со своим следующим президентом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нцггіует.

Детали

Эрдоган произнес свою речь с балкона штаб-квартиры "Партии справедливости и развития". Оценивая результаты выборов, он выразил свои надежды на окончание президентской гонки уже в первом туре.

"Мы ещё не знаем, завершатся ли выборы в первом туре. Если наша нация сделала свой выбор в пользу выхода во второй тур, ему место быть.

Иностранные голоса ещё не полностью переданы нашей стране, подсчёт продолжается. Но, мы верим, что он завершится в первом туре. Я прошу всех моих братьев и сестер, которые любят нас, продолжать быть бдительными. Я надеюсь, что результаты выборов принесут удачу нашей стране и нашему народу", - сказал Эрдоган.

Действующий Президент Турции также отметил, что уважает национальную волю страны.

"Мы завершили эти выборы без единого серьезного досадного инцидента. Наше государство функционирует так, что станет примером для мира как в отношении реализации своих политических прав и свобод, так и в отношении надежности избирательной системы.

На протяжении всей нашей политической жизни мы всегда уважали решение национальной воли. Мы уважаем ее на этих выборах. Мы будем это уважать и на следующих", - подытожил Эрдоган.

Напомним

В Турции может состояться второй тур президентских выборов. 

Так, если ни один из кандидатов, по итогам подсчета всех голосов, не наберет более 50% поддержки, то в Турции проведут второй тур выборов 28 мая, где и определится будущий президент страны.

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