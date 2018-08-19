Мессі відзначився шеститисячний голом "Барселони" в іспанській Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Каталонська “Барселона” пройшла рубіж у 6 тис. забитих голів в історії проведення іспанської Прімери, повідомляє УНН із посиланням на сайт “блаугранос”.
У матчі із “Алавесом” на 64-й хвилині Ліонель Мессі заробив штрафний, який сам і реалізував. Дане взяття і стало 6000-м.
Сам Мессі відзначався раніше і 5000-м взяттям воріт “Барселони” в рамках найкращого чемпіонату Іспанії з футболу.
Крім того, аргентинець забив 463 м’ячі клубу в проміжку з 5000-го по 6000-ні голи.
Примітно, що попереду каталонців в Прімері лише їх принциповий суперник “Реал”. “Вершкові” забили 6041 м’яч, зігравши при цьому 2800 поєдинків.
Нагадаємо, що “Барса” здобула впевнений виграш у зустрічі першого туру Прімери.