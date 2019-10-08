Мешканцям аварійного гуртожитку у Дніпрі пообіцяли матеріальну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтень. УНН. Дніпровська міська рада вирішила надати матеріальну допомогу студентам Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", які проживали у другому гуртожитку, під яким на вихідних провалився ґрунт. Про це журналістам розповів заступник голови надзвичайної комісії Олександр Шикуленко, передає УНН.
"Міська рада за власною ініціативою вирішила надати матеріальну допомогу всім студентам, які були виселені — це приблизно 419 осіб, з них ще близько 200 знаходяться вдома, вони не приїхали до гуртожитку. Ми хочемо надати допомогу в розмірі від 2,5 до 5 тисяч гривень на переселення кожному студенту в новий гуртожиток. Ці гроші в нас є, ми будемо виплачувати", - сказав Шикуленко.
Також, за його словами, буде виділено кошти для адміністрації Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" на витрати, пов’язані з переселенням студентів. Втім, назвати точної суми Шикуленко не зміг, адже наразі необхідний розмір коштів ще з’ясовується.
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Нагадаємо, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі. За інформацією ДСНС, з гуртожитку евакуювали близько 200 осіб.
Поліція кваліфікувала інцидент як службову недбалість.
Надзвичайна комісія вирішила подовжити обмеження доступу студентів до аварійного гуртожитку. Студентів, які жили у цьому гуртожитку, обіцяли розселити до кінця тижня.