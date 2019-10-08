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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Мешканцям аварійного гуртожитку у Дніпрі пообіцяли матеріальну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтень. УНН. Дніпровська міська рада вирішила надати матеріальну допомогу студентам Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", які проживали у другому гуртожитку, під яким на вихідних провалився ґрунт. Про це журналістам розповів заступник голови надзвичайної комісії Олександр Шикуленко, передає УНН.

Мешканцям аварійного гуртожитку у Дніпрі пообіцяли матеріальну допомогу

"Міська рада за власною ініціативою вирішила надати матеріальну допомогу всім студентам, які були виселені — це приблизно 419 осіб, з них ще близько 200 знаходяться вдома, вони не приїхали до гуртожитку. Ми хочемо надати допомогу в розмірі від 2,5 до 5 тисяч гривень на переселення кожному студенту в новий гуртожиток. Ці гроші в нас є, ми будемо виплачувати", - сказав Шикуленко.

Також, за його словами, буде виділено кошти для адміністрації Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" на витрати, пов’язані з переселенням студентів. Втім, назвати точної суми Шикуленко не зміг, адже наразі необхідний розмір коштів ще з’ясовується.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Провал ґрунту під гуртожитком у Дніпрі: студентам надали індивідуальний план навчання

Нагадаємо, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі. За інформацією ДСНС, з гуртожитку евакуювали близько 200 осіб.

Поліція кваліфікувала інцидент як службову недбалість.

Надзвичайна комісія вирішила подовжити обмеження доступу студентів до аварійного гуртожитку. Студентів, які жили у цьому гуртожитку, обіцяли розселити до кінця тижня.

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