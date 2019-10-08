У Дніпрі вирішили не допускати студентів до "тріснутого" гуртожитку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтень. УНН. Надзвичайна комісія вирішила подовжити обмеження доступу до гуртожитку "Дніпровської політехніки" та не відкривати рух у прилеглому кварталі. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Дніпровської міської ради.
"Сьогодні об 11 годині ми разом з ДСНС, поліцією та представниками "Дніпровської політехніки" обстежили приміщення гуртожитку. Візуально немає жодних тріщин тощо. Вранці нам звітували про те, що маячки не зафіксували руху будівлі. Проте надзвичайна комісія наразі не має офіційних висновків експертів, чи безпечно у приміщенні знаходитись людям, у тому числі, аби забрати свої речі… Саме тому буде проведено дві ретельні експертизи", - сказав заступник голови надзвичайної комісії Олександр Шикуленко.
Зазначається, що першу експертизу проведуть спеціалісти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Вони обстежать приміщення гуртожитку та нададуть висновки щодо безпеки будинку та рекомендації з його укріплення та реконструкції. Така експертиза займе близько 10-12 днів.
"Другу – геологічну – проведе ТОВ НВП "Гіінтіз". Її результати покажуть, у якому стані знаходиться ґрунт від перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна до монумента Слави", - зазначається в повідомленні.
Також Олександр Шикуленко зазначив, що усі кімнати в аварійному гуртожитку опечатані, а на місці чергують представники поліції та "Муніципальної варти".
Нагадаємо, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі. За інформацією ДСНС, з гуртожитку евакуювали близько 200 осіб.
Поліція кваліфікувала інцидент як службову недбалість.