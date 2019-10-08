В Днепре решили не допускать студентов к "треснувшему" общежитию

"Сегодня в 11:00 мы вместе с ГСЧС, полицией и представителями "Днепровской политехники" обследовали помещение общежития. Визуально нет никаких трещин и тому подобное. Утром нам отчитывались о том, что маячки не зафиксировали движения здания. Однако чрезвычайная комиссия пока не имеет официальных выводов экспертов, безопасно ли в помещении находиться людям, в том числе, чтобы забрать свои вещи... Именно поэтому будут проведены две тщательные экспертизы", - сказал заместитель главы чрезвычайной комиссии Александр Шикуленко.

Отмечается, что первую экспертизу проведут специалисты Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Они обследуют помещение общежития и предоставят выводы по безопасности дома и рекомендации по его укреплению и реконструкции. Такая экспертиза займет около 10-12 дней.

"Вторую - геологическую - проведет ООО НПП "ГИИНТИЗ". Ее результаты покажут, в каком состоянии находится почва от перекрестка ул. Дмитрия Яворницкого и просп. Гагарина до монумента Славы", - отмечается в сообщении.

Также Александр Шикуленко отметил, что все комнаты в аварийном общежитии опечатаны, а на месте дежурят представители полиции и "Муниципальной охраны".

Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания. По информации ГСЧС, из общежития эвакуировали около 200 человек.

Полиция квалифицировала инцидент как служебную халатность.