У гуртожитку в Дніпрі тріснула стіна, всіх студентів евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” тріснула одна зі стін будівлі. На місці працюють рятувальники, поліція, а також профільні міські служби. Засідає і комісія з надзвичайних ситуацій. Студентів, що мешкали в гуртожитку, відселили. Про це йдеться на сайті Дніпровської міської ради, передає УНН.
Зазначається, що нині перекрито рух прилеглими вулицями.
“До висновку фахівців важко назвати причину ситуації, що сталася. Вдалося уникнути найгіршого. Нині відключено всі комунікації — газо- та електропостачання. Вживають надзвичайних заходів, щоб уникнути обвалення будівлі. Зранку буде фінальне засідання комісії, будуть остаточні рекомендації”, — сказав міський голова Дніпра Борис Філатов, котрий нині залишається на місці події.
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“Загалом у цій частині міста є системна проблема з промоїнами. Будівлю гуртожитку звели ще у 50-х роках. Вона має так званий стрічковий, а не капітальний фундамент. Під будинком також бомбосховище”, — зазначається у повідомленні.
“Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Було вжито низку невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджено територію в радіусі 70 метрів”, — сказав начальник першої державної пожежно-рятувальної частини восьмого загону, капітан служби цивільного захисту Микола Білий.
Раніше, на Київщині в гуртожитку сталася пожежа.