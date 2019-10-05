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У гуртожитку в Дніпрі тріснула стіна, всіх студентів евакуювали

Київ • УНН

 • 11878 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” тріснула одна зі стін будівлі. На місці працюють рятувальники, поліція, а також профільні міські служби. Засідає і комісія з надзвичайних ситуацій. Студентів, що мешкали в гуртожитку, відселили. Про це йдеться на сайті Дніпровської міської ради, передає УНН.

У гуртожитку в Дніпрі тріснула стіна, всіх студентів евакуювали

Зазначається, що нині перекрито рух прилеглими вулицями.

“До висновку фахівців важко назвати причину ситуації, що сталася. Вдалося уникнути найгіршого. Нині відключено всі комунікації — газо- та електропостачання. Вживають надзвичайних заходів, щоб уникнути обвалення будівлі. Зранку буде фінальне засідання комісії, будуть остаточні рекомендації”, — сказав міський голова Дніпра Борис Філатов, котрий нині залишається на місці події.

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“Загалом у цій частині міста є системна проблема з промоїнами. Будівлю гуртожитку звели ще у 50-х роках. Вона має так званий стрічковий, а не капітальний фундамент. Під будинком також бомбосховище”, — зазначається у повідомленні.

“Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Було вжито низку невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджено територію в радіусі 70 метрів”, — сказав начальник першої державної пожежно-рятувальної частини восьмого загону, капітан служби цивільного захисту Микола Білий.

Раніше, на Київщині в гуртожитку сталася пожежа.

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