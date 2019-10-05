У Дніпрі горіло підприємство з виробництва снеків і сухариків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. О 22:55 у п'ятницю надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Дніпро, Соборний район, проспект Праці, 9. Горіло складське приміщення, власник встановлюється. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Горіло офісне приміщення на 2-му поверсі, складське приміщення та виробниче приміщення (виробництво снеків, сухариків та горіхів) на 1-му поверсі на загальній площі 2000м2.
Загиблих та постраждалих немає.
Пожежа локалізована о 00:28. О 1:15 пожежу ліквідували.
На гасіння залучали 15 од. техніки, 60 людей особового складу (10 АЦ, 3 АД, АГДЗС, АШ) ОКЦ ГУ, ДВЛ, ЦП, ОГ ГУ ДСНС у області на чолі з начальником ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області полковником служби ЦЗ Андрієм Кульбачем. Подано 6 ств. Б, працювали 6 ланок ГДЗС.
Причина пожежі – встановлюється.
Нагадаємо, маневрений тепловоз загорівся на території підприємства на Київщині.