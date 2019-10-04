Тепловоз горів на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Маневрений тепловоз загорівся на території підприємства на Київщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Інцидент стався напередодні о 20:45 у селищі Бородянка.
На місці події рятувальники встановили, що загорання відбулось у моторному відсіку.
О 20:50 пожежу було локалізовано та не допущено розповсюдження вогню. О 21:00 – повністю ліквідовано. Вогнем пошкоджено моторний відсік тепловоза.
На гасіння пожежі залучалися 4 осіб особового складу та одна одиниця техніки.
Причина загорання встановлюється.
Нагадаємо, п'яний водій в'їхав у тепловоз після зіткнення з легковиком.