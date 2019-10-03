П'яний водій в'їхав у тепловоз після зіткнення з легковиком
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Львівщині на залізничному переїзді після зіткнення з Volkswagen автомобіль Mercedes зіткнувся з тепловозом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 жовтня близько 6:15 у селі Сілець Сокальського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 30-річний житель Жовківського району, зупинився перед закритим шлагбаумом на залізничному переїзді.
У цей час водій автомобіля Mercedes, 19-річний житель міста Червоноград, який перебував у нетверезому стані, рухаючись в попутному напрямку, не обрав безпечної швидкості та скоїв зіткнення з Volkswagen. Після цього Mercedes продовжив рух, виїхав на залізничні колії, де зіткнувся з тепловозом, який саме проїжджав переїзд.
Внаслідок ДТП водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження. Пошкоджені також обидва автомобіля та тепловоз.
Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, автівка влетіла у паркан і перекинулася, водій загинув.