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Пьяный водитель въехал в тепловоз после столкновения с легковушкой

Киев • УНН

 • 10110 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Во Львовской области на железнодорожном переезде после столкновения с Volkswagen автомобиль Mercedes столкнулся с тепловозом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Пьяный водитель въехал в тепловоз после столкновения с легковушкой

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 октября около 6:15 в селе Селец Сокальского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Golf, 30-летний житель Жовковского района, остановился перед закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде.

В это время водитель автомобиля Mercedes, 19-летний житель города Червоноград, который находился в нетрезвом состоянии, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Volkswagen. После этого Mercedes продолжил движение, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с тепловозом, который как раз проезжал переезд.

В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения. Повреждены также оба автомобиля и тепловоз.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, автомобиль влетел в забор и перевернулся, водитель погиб.

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