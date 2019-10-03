Пьяный водитель въехал в тепловоз после столкновения с легковушкой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Во Львовской области на железнодорожном переезде после столкновения с Volkswagen автомобиль Mercedes столкнулся с тепловозом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 октября около 6:15 в селе Селец Сокальского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Golf, 30-летний житель Жовковского района, остановился перед закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде.
В это время водитель автомобиля Mercedes, 19-летний житель города Червоноград, который находился в нетрезвом состоянии, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Volkswagen. После этого Mercedes продолжил движение, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с тепловозом, который как раз проезжал переезд.
В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения. Повреждены также оба автомобиля и тепловоз.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, автомобиль влетел в забор и перевернулся, водитель погиб.