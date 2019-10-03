Автівка влетіла у паркан і перекинулася, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Автомобіль Audi 80 в’їхав в огорожу та перекинувся на Львівщині, водій загинув, троє пасажирів у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.
ДТП сталася 2 жовтня близько 21:30 у селі Корсів.
"Встановлено, що 20-річний житель району, керуючи автомобілем Audi 80, в’їхав в огорожу та перекинувся. Водій машини загинув на місці події. Троє його пасажирів віком від 21 до 29 років отримали струс головного мозку та інші тілесні ушкодження. Вони доставлені у лікарню для надання медичної допомоги", - зазначили у поліції.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Встановлюються обставини події. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині легковик наїхав на жінку, яка перебігала трасу.