Автомобиль влетел в забор и перевернулся, водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Автомобиль Audi 80 въехал в ограждение и перевернулся во Львовской области, водитель погиб, трое пассажиров в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
ДТП произошло 2 октября около 21:30 в селе Корсов.
"Установлено, что 20-летний житель района, управляя автомобилем Audi 80, въехал в ограждение и перевернулся. Водитель машины погиб на месте происшествия. Трое его пассажиров в возрасте от 21 до 29 лет получили сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - отметили в полиции.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное расследование.
Напомним, во Львовской области легковушка наехала на женщину, которая перебегала трассу.