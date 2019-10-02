На Львівщині легковик наїхав на жінку, яка перебігала трасу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Львівській області сталася ДТП за участі легкового автомобіля, внаслідок якої загинула людина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської області, передає УНН.
Так, 1 жовтня, о 22:23, на автодорозі Стрий-Дрогобич, в місті Стрий на вулиці Дрогобицькій, водій автомобіля Volkswagen Passat, житель міста Стрий 1972 року народження, здійснив наїзд на пішохода, жительку міста Стрий 1983 року народження, яка перебігала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці ДТП до приїзду швидкої медичної допомоги.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Житомирській області, на автодорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський трапилася ДТП, в якій загинув пішохід та ще одна людина була травмована.