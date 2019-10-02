Во Львовской области легковушка наехала на женщину, которая перебегала трассу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в результате которого погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской области, передает УНН.
Так, 1 октября, в 22:23, на автодороге Стрый-Дрогобыч, в городе Стрый на улице Дрогобычской, водитель автомобиля Volkswagen Passat, житель города Стрый 1972 года рождения, совершил наезд на пешехода, жительницу города Стрый 1983 года рождения, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Житомирской области, на автодороге Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский произошло ДТП, в котором погиб пешеход и еще один человек был травмирован.