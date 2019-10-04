Тепловоз горел в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Маневренный тепловоз загорелся на территории предприятия в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Инцидент произошел накануне в 20:45 в поселке Бородянка.
На месте происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в моторном отсеке.
В 20:50 пожар был локализован и не допущено распространение огня. В 21:00 - полностью ликвидирован. Огнем поврежден моторный отсек тепловоза.
На тушение пожара привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, пьяный водитель въехал в тепловоз после столкновения с легковушкой.