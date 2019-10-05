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В Днепре горело предприятие по производству снэков и сухариков

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. В 22:55 в пятницу поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Днепр, Соборная район, проспект Труда, 9. Горело складское помещение, владелец устанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Днепре горело предприятие по производству снэков и сухариков

Горело офисное помещение на 2-м этаже, складское помещение и производственное помещение (производство снэков, сухариков и орехов) на 1-м этаже на общей площади 2000м2.

Погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 00:28. В 1:15 пожар ликвидировали.

На тушение привлекали 15 ед. техники, 60 человек личного состава (10 АЦ, 3 АД, АГДЗС, АШ) ОКЦ ГУ, ГИЛ, ЦБ, ОГ ГУ ГСЧС в области во главе с начальником ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области полковником службы ГЗ Андреем Кульбачем. Подано 6 ств. Б, работали 6 звеньев ГДЗС.

Причина пожара - устанавливается.

Напомним, маневренный тепловоз загорелся на территории предприятия в Киевской области.

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