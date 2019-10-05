В общежитии в Днепре треснула стена, всех студентов эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. К вечеру 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания. На месте работают спасатели, полиция, а также профильные городские службы. Заседает и комиссия по чрезвычайным ситуациям. Студентов, которые жили в общежитии, отселили. Об этом говорится на сайте Днепровского городского совета, передает УНН.
Отмечается, что в настоящее время перекрыто движение по прилегающим улицам.
“До заключения специалистов трудно назвать причину ситуации, которая произошла. Удалось избежать худшего. Сейчас отключены все коммуникации — газ и электроснабжение. Предпринимают чрезвычайные меры, чтобы избежать обрушения здания. Утром будет финальное заседание комиссии, будут окончательные рекомендации”, — сказал мэр Днепра Борис Филатов, который в настоящее время остается на месте происшествия.
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“Вообще в этой части города есть системная проблема с промоинами. Здание общежития возвели еще в 50-х годах. Оно имеет так называемый ленточный, а не капитальный фундамент. Под домом также бомбоубежище”, — отмечается в сообщении.
“Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Были приняты ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров”, — сказал начальник первой государственной пожарно-спасательной части восьмого отряда, капитан службы гражданской защиты Николай Белый.
Ранее, в Киевской области в общежитии произошел пожар.